الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم ومخيم نور شمس

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، مدينة طولكرم، ومخيم نور شمس، شرقها.

وأفادت مصادر بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها عدة جرافات، اقتحمت المدينة من محورها الغربي، وتوجهت نحو دوار العليمي (المحاكم)، وشارع السكة، وصولا إلى مخيم نور شمس.

وأضافت أن قوات الاحتلال حاصرت المخيم، ودفعت بتعزيزات عسكرية إضافية نحوه، وأعلنت حظر التجوال فيه، ومنعت المواطنين من الخروج من منازلهم، فيما عملت جرافات الاحتلال على تجريف وتخريب البنية التحتية عند مدخل المخيم، وفي حارتي العيادة والدمج، كما أغلقت شارع المقبرة من المقطع الواصل مع شارع السكة، وسط سماع إطلاق نار وانفجارات في المنطقة.

وأفاد مواطنون من داخل المخيم بحدوث تشويش على شبكات الاتصالات والانترنت، تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال.