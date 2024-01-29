استحكام مدفعي وتفجير آليات..سرايا القدس تثخن بالعدو!

فلسطين اليوم

تخوض سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اشتباكات ضارية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في عدة محاور في قطاع غزّة، وسط خان يونس وغربها، جنوبي القطاع.

وأعلنت سرايا القدس، قصف نقطة دعم لوجستي رئيسية لجنود وآليات الاحتلال شمالي غربي غزة برشقات صاروخية وقذائف الهاون الثقيل وصواريخ (بدر 1) .

وبيّنت أنّ نقطة الدعم التي تم استهدافها في منطقة السودانية يستخدمها العدو لصيانة آلياته ودعم فرقه بالماء والأغذية والوقود.

وخاض مقاتلو سرايا القدس اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم في مدينة خان يونس.

كذلك، أكّدت سرايا القدس، استهدف بصاروخ موجه مجموعة من قناصة العدو المتحصنين في أحد المنازل بحي الأمل غربي مدينة خان يونس.

وعرضت سرايا القدس مشاهد من حمم الهاون التي دكـت بها مقاتلوها، الجنود والآليات العسكرية الصهيونية، في محور التقدم غرب خان يونس.