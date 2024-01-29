منذ 17 أكتوبر.. أكثر من 165 هجوماً ضدّ القوات الأميركية في سوريا والعراق

فلسطين اليوم

أكد مسؤول عسكري أميركي، تعرّض القوات الأميركية وقوات التحالف لـ165 هجوماً على الأقل، منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأوضح المسؤول العسكري الأميركي، أنّ 66 هجوماً وقع في العراق، بينما وقع 98 هجوماً في سوريا، وهجوماً واحداً في الأردن.

كما أشار في حديثه، إلى أنّ الاستهدافات نُفِّذت عبر الطائرات المسيّرة والصواريخ وقذائف "الهاون" والصواريخ الباليستية قصيرة المدى.

ولفت المسؤول العسكري الأميركي، إلى الاستهداف الصاروخي الذي طال القوات الأميركية وقوات التحالف في قاعدة "الشدادي" بسوريا، صباح اليوم.

وتأتي هذه التصريحات فيما تواصل المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها القواعد الأميركية غير الشرعية، في كل من سوريا والعراق، متوعّدةً بالاستمرار في عملياتها، نظراً إلى الدور الرئيس لواشنطن في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأمس الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، مقتل 3 جنود أميركيين، وإصابة 34 آخرين، في هجومٍ بطائرةٍ مسيّرة، استهدف قاعدةً في شمالي شرقي الأردن، قرب الحدود مع سوريا.

ويُضاف هؤلاء المصابون إلى نحو 70 جندياً آخرين، أُصيبوا من جرّاء الاستهدافات التي طالت القواعد الأميركية على الأراضي السورية والعراقية.