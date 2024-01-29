بلدية غزة: المدينة تعاني من كارثة صحية وبيئية

فلسطين اليوم

قالت بلدية غزة مساء اليوم الإثنين، إن المدينة تعاني من كارثة صحية وبيئية؛ بسبب شح المياه وتراكم النفايات وتسرب الصرف الصحي.

وأكدت البلدية في بيان لها، أنها وطواقمها ما زالوا غير قادرين على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بسبب انقطاع الوقود وتدمير معظمالآليات.

وحذرت من فيضان بركة الشيخ رضوان اليوم، وإغراق منازل مئات المواطنين في ظل استمرار تساقط الأمطار وعدم توفرالوقود.

وأمس الأحد، قال رئيس سلطة المياه مازن غنيم، إن الوضع في قطاع غزة فاق حجم الكارثة على جميع المستويات الحياتية والخدماتية،مؤكداً أن ما يتم تنفيذه على أرض الواقع من تدخلات لا يعكس حجم الكارثة.

وأشار إلى أن العمل على محاولة إصلاح وتأهيل خطوط المياه أو المحطات في القطاع، يتطلب تأمين الوصول إليها أولا، وتأمين الوقود اللازملتشغيلها، ما يشكل عقبة أمام تشغيل المنشآت المائية، والحياة بشكل عام.