حزب الله يستهدف"برانيت" بصاروخَي "فلق".. وجنود الاحتلال في "السماقة" و"تلة الطيحات"

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، استهدافها، اليوم الاثنين، ثكنة "برانيت" الإسرائيلية للمرة الثانية، بصاروخَي "فلق"، محقّقةً إصابةً مباشرة.

كما استهدف مجاهدوها تجمّعين لجنود الاحتلال في "تلة الطيحات" وموقع "السماقة"، بالأسلحة الصاروخية، محقّقين إصاباتٍ مباشرةً أيضاً.

إضافةً إلى ذلك، استهدف حزب الله انتشاراً لجنود إسرائيليين في محيط نقطة "الجرداح"، بصواريخ "بركان"، وأصابه بصورة مباشرة.

وأكدت المقاومة أنّ هذه العمليات جاءت دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

كذلك، زفّت المقاومة، حسين فاضل عواضة "أبو زينب"، شهيداً على طريق القدس. وهو من مواليد عام 1998، من بلدة عيترون، وسكان بلدة حاروف، جنوبي لبنان.

وزفّت شهيداً آخر على طريق القدس، هو حسين خليل هاشم "ساجد"، من مواليد عام 1996، من بلدة شبعا الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان مقطع فيديو يفنّد الادّعاءات الإسرائيلية بشأن مصداقية المشاهد التي توثّق استهداف موقع رأس الناقورة البحري، التابع لـ"جيش" الاحتلال، بصاروخ موجّه خاص، والتي نشرها أمس الأحد.

وفي وقت سابق اليوم، استهدف حزب الله تجمّعاً لجنود الاحتلال في موقع "جل العلّام" بصاروخ "فلق"، وآخر في قلعة "هونين"، إضافةً إلى تجمّعين إضافيين في محيط كل من ثكنتي "ميتات" و"زرعيت".

كما شملت عمليات اليوم السابقة، استهداف ثكنة "برانيت" بصواريخ "بركان"، وموقع "المطلّة". كذلك، استهدفت المقاومة موقع ‏"حدب يارين" وموقع ‏"بركة ريشا" بصواريخ "بركان".