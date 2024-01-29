"رويترز": "إسرائيل" تلغي اجتماعاً مع مفوض الأونروا وتدعوه إلى الاستقالة

فلسطين اليوم

أفادت وكالة "رويترز"، بأنّ وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت إلغاء لقاءات كانت مقررة الأربعاء المقبل، بين المفوض العام لوكالة غوث وتشغيلاللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، ومسؤولين إسرائيليين.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان: "لقد شارك موظفو الأونروا في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر، وعلى مفوض الوكالة أن يستخلصالدروس، ويستقيل من منصبه".

بالتزامن، أفاد مراسل الميادين بأنّ الاحتلال اقتحم مراكز الإيواء التابعة للأونروا في حي الرمال الجنوبي، وسط مدينة غزة واعتقل عشراتالنازحين.

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه عدد الدول المانحة، التي قررت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في أعقاباتهام "إسرائيل" موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في عملية طوفان الأقصى.

وعقب المزاعم التي أطلقتها "إسرائيل" بحق الأونروا، سارعت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي، إلى تعليق أي تمويل للمنظمة الأممية،تلتها بهذا القرار كندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا وألمانيا وفرنسا واليابان.

كما قررت وكالة الأمم المتحدة فسخ عقود 12 من موظفيها. وقال مفوضها العام فيليب لازاريني في بيان إنّه "من أجل حماية قدرة الوكالة علىتقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير".