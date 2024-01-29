تشييع ثلاثة شهداء في الخليل ورام الله

فلسطين اليوم

شيعت جماهير فلسطينية غفيرة، ظهر اليوم الإثنين، ثلاثة شهداء في مدينتي الخليل ورام الله، الذين ارتقوا متأثرين بإصابات حرجة تعرضوالها، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباحاً.

وانطلق أهالي مدينة الخليل في موكب تشييع الشهيدين مهند الفسفوس ومعتز اطبيش، بعد إلقاء نظرة الوداع عليهما، وتأدية صلاة الجنازةفي مسجد دورا الكبير، ليواروا الثرى في مقبرة "أبو جياش" في المدينة.

وفي رام الله، شيع عشرات الفلسطينيين الشهيد الشاب عبيدة شحم، الذي ارتقى متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهاتفي بلدة سلواد شمال شرق المدينة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد "شحم" بعد صلاة العصر في مدرسة سلواد الأساسية، ودفن في مقبرة الشهداء في بلدةسلواد.

وأصيب "شحم" بجراح خطيرة نُقل على إثرها للمركز الطبي في بلدة سلواد، وقدم له الأطباء العلاجات اللازمة؛ قبل أن يُعلنوا عن ارتقائهفيما بعد.

يذكر أنه بارتقاء الشاب "شحم" ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيون، برصاص قوات الاحتلال، منذ فجر اليوم إلى 5؛ أحدهما طفل في قريةتقوع قضاء بيت لحم، والشهيدان، "الفسفوس" و "اطبيش" ورابع في بلدة اليامون غربي مدينة جنين.