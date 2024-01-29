وزير خارجية تركيا يدعو لمنع هلاك مليوني إنسان بغزة جوعًا ومرضًا

فلسطين اليوم

دعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي إلى انتهاج أساليب جديدة للحيلولة دون فتك الجوع والمرض بمليونيإنسان في قطاع غزة المحاصر.

وأشار فيدان -في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية الألباني إجلي حسني، عقب لقائهما في العاصمة تيرانا- إلى المأساةالمستمرة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب "إسرائيلية" مدمرة، منبها إلى "استمرار مسلسل قتل الأبرياء الفلسطينيين أمام أعين العالم".

وحذر من خطورة مأساة أخرى في غزة ظهرت في هذه المرحلة، إضافة إلى استشهاد آلاف الأبرياء بفعل الرصاص والقنابل.

ونبه إلى أن أكثر من مليوني فلسطينيي تحتجزهم "إسرائيل" رهائن في غزة، يواجهون خطر الموت جراء الجوع والأوبئة، مشددا على أنمنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة "ينذر بكارثة كبرى".

وأشار أن الجهود والنوايا الحسنة التي أبداها الرأي العام الدولي حتى الآن لم تنجح في إيصال المساعدات الضرورية لقطاع غزة.

ودعا المجتمع الدولي لاستخدام "أساليب مختلفة لاتخاذ تدابير لمنع هلاك مليوني شخص محتجزين في غزة بسبب الجوع والأمراضالوبائية".

وأكد المسؤول التركي ضرورة الإسراع في اتخاذ ما يلزم من تدابير قبل فوات الأوان، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى من قتلوا بالقنابلوالرصاص، يمكن أن يموت مئات الآلاف من الناس من الجوع، مؤكدا أن ذلك سيكون عبئاً أخلاقياً كبيراً لن يتحمله الرأي العام العالمي.

وطالب بضرورة إتاحة تقديم المساعدات إلى غزة بصيغ أخرى غير تلك المتبعة حاليا.