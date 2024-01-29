الاحتلال مستمر في محاصرة مشفى الأمل جنوبي القطاع.. وقسم الجراحة يتوقف عن العمل

فلسطين اليوم

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف وحصار مستشفى الأمل في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، لليوم الثامن على التوالي.

وأضاف الهلال الأحمر، في بيان، أنّ قسم الجراحة في مستشفى الأمل "توقف عن العمل بصورة كاملة، وذلك بسبب نفاد مخزون الأوكسجين"، مؤكداً أنّ قوات الاحتلال تستهدف وتقنص كل من يتحرك في محيط المستشفى الأمل، ما أدّى إلى استشهاد عدد منالفلسطينيين.

يأتي ذلك فيما يستمر عدد الشهداء من جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالارتفاع، بحيث تجاوز 26.630، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.

وأوضح المتحدّث باسم الوزارة، أشرف القدرة، أنّ مستشفيات خان يونس تقع في دائرة الاستهداف المباشر لنيران الاحتلال.

ويكثّف الاحتلال استهدافه خان يونس، حيث يحاصر المستشفيات ويواصل نسف المنازل والمنشآت. وقبل يومين، اضطر الأهالي في خانيونس، إلى دفن 150 شهيداً في ساحة مجمع ناصر الطبي المحاصر، وفقاً لما أعلنته الوزارة.