25 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة

فلسطين اليوم

استُشهد وأصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم الإثنين، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وقال شهود عيان، إن 25 مواطنا استُشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة حمادة في حي التفاح شرق مدينةغزة، شمال قطاع غزة.

وأضافوا أن هناك تحليقا مكثقا لطائرات الاحتلال الحربية فوق شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضيإلى 26637 شهيد، و65387 جريح.