5 شهداء في الضفة الغربية.. والمقاومون يشتبكون مع قوات الاحتلال في عدة مناطق

فلسطين اليوم

استشهد 5 فلسطينيين، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء مُتفرّقة في الضفة الغربية.

وخلال الساعات الأخيرة الماضية، استشهد الشاب عبيدة حامد في إثر إصابته برصاص الاحتلال في سلواد شرق رام الله.

بدورها، أفادت كتائب شهداء الأقصى في نابلس بأنّ مقاتليها خاضوا، اليوم، اشتباكاتٍ عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة لمخيمبلاطة في منطقة شارع المدارس، مستخدمين الرصاص الكثيف، والعبوات الناسفة.

كما أعلن استشهاد الفتى راني ياسر خلف الشاعر (16 عاماً) برصاص الاحتلال قرب تقوع شرق بيت لحم.

وكذلك، انتشرت ميلــشــيات المستوطنين الإسرائيليين بالقرب من بلدة مادما جنوبي نابلس في الضفة الغربية.

وانتشرت قوات الاحتلال في محيط منزل منفّذ عملية الدهس في حيفا في بلدة طمرة.

وخلال الساعات الماضية، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع عملية دهس في حيفا على مدخل القاعدة البحرية لـ"جيش" الاحتلال،أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطرة.

وعاث الاحتلال الإسرائيلي خراباً في منزل الصحافي أحمد ركن في القدس المحتلَّة؛ بعد اعتقاله فجر اليوم.

وأيضاً، داهم الاحتلال محلاً تجارياً وخرّب محتوياته في حي سميراميس في مدينة البيرة.