السفير الإيراني في دمشق ينفي استهداف "إسرائيل" مقراً استشارياً في سوريا

فلسطين اليوم

نفى السفير الإيراني في سوريا، حسين أكبري، اليوم الإثنين، صحة التقارير المنتشرة، بشأن استهداف طائرات إسرائيلية لمقر استشاريإيراني في دمشق.

كما أكد السفير أنّ الهجوم لم يخلّف قتلى أو مصابين إيرانيين، مشدداً على أنّ "الهجمات العمياء التي يشنّها الكيان الصهيوني لن تقلل منعزيمة قوات المقاومة".

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية، قد أفادت أنّ العدوان الإسرائيلي على منطقة السيدة زينب في دمشق، "استهدف مركزاً استشارياً إيرانياً"،مضيفةً أنّ "هناك أنباءً عن ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع عدد من الجرحى".

وشنّت طائرات العدو الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل، استهدف عدداً من النقاط جنوبي العاصمةالسورية دمشق، وفق مصدر عسكري.

وقال المصدر إنّ العدوان الإسرائيلي، استهدف عدداً من النقاط جنوبي دمشق، نحو الساعة الواحدة ظهراً، الأمر الذي أسفر عن ارتقاء عددٍمن الشهداء، ووقوع جرحى مدنيين، بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية.

وفي سياق متصل، أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أنّ الحرب على غزة ليست حلاً، داعياً إلى وقف العدوانالصهيوني لإعادة الاستقرار للمنطقة.