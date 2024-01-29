إعلام عبري: إصابة جندي بجروح خطيرة بمدينة حيفا في عملية دهس وطعن

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن جنديا في جيش الاحتلال، أصيب بجروح خطيرة في عملية دهس في مدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة عام 48.

وقالت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية على موقعها الإلكتروني: إن شابا دهس بسيارته جنديا يبلغ من العمر (20 عاما) كان يقف بالقرب من الطريق، ثم نزل من سيارته حاملا فأسا وضرب الجندي، وحاول الهجوم على مستوطنين آخرين، إلا أن القوات الأمنية التي كانت متواجدة هناك أطلقت عليه النار.

وأضافت أن مسعفي نجمة داوود الحمراء قاموا بنقل الجندي إلى مستشفى رمبام في حيفا، وهو في حالة خطيرة، مصابا بجروح في أطرافه السفلية، ‏وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية بأن منفذ العملية فلسطيني (20 عاما) من سكان بلدة "طمرة" قرب مدينة حيفا.