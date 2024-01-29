سرايا القدس: قصفنا برشقة صاروخية نقطة دعم لجنود الاحتلال في غزة

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها قصفت برشقات صاروخية وقذائف الهاون الثقيل وصواريخ (بدر1) نقطة دعم لوجستي رئيسية لجنود وآليات العدو في منطقة السودانية شمال غرب غزة يستخدمها العدو لصيانة آلياته ودعم فرقه المقاتلة بالماء والأغذية والوقود.

وكانت سرايا القدس قد استهدفت تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته بقذائف الهاون في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

كما تواصل السرايا خوض اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محاور التقدم غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع.