شهيد جديد خلال مواجهات في بلدة سلواد شرقي رام الله

فلسطين اليوم

استشهد الشاب عبيدة حامد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في بلدة سلواد شرقي رام الله.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين خلال اقتحامها البلدة.

وجرى نقل جثمان الشهيد جرى إلى مجمع رام الله الطبي.

وباستشهاد الشاب حامد، يرتفع عدد شهداء الضفة منذ صباح اليوم إلى خمسة، ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة إلى ثلاثمئة وثمانية وسبعين شهيدا بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.