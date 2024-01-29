أمريكا تعلن مقتل 3 من جنودها وإصابة 34 في هجوم على قاعدة في الأردن

فلسطين اليوم

قُتل ثلاثة جنود أمريكيين، وأصيب ما لا يقل عن 25 من أفراد الخدمة في هجوم بطائرة من دون طيار ليلة أمس الأحد على موقع أمريكي تضاربت الأنباء حوله إن كان داخل الأردن أو في سوريا، حسبما قال مسؤولون أمريكيون لشبكة «سي أن أن» الأمريكية، وهي المرة الأولى التي يُقتل فيها جنود أمريكيون بنيران معادية في الشرق الأوسط منذ بدء عمليات طوفان الأقصى في أكتوبر/ تشرين الأول.

وذكرت الشبكة أن «مقتل ثلاثة أمريكيين في البرج 22 في الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا يشكل تصعيداً كبيراً للوضع المحفوف بالمخاطر بالفعل في الشرق الأوسط».

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن «ثلاثة من أفراد الخدمة قتلوا وأصيب 34 آخرون في هجوم بطائرة من دون طيار في اتجاه واحد استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن».

واتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، فصائل قال إنها موالية لإيران بتنفيذ الهجوم، متعهداً بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم.

وذكر في بيان أن «الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن نفذته جماعات متشددة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق»، معرباً في الوقت عينه عن حزنه على «فقدان هؤلاء المحاربين في هذا الهجوم الدنيء» .

وتابع: «كان أفراد الخدمة الأمريكية الـ3 الذين فقدناهم وطنيين بكل معنى الكلمة. ولن تنسى أمتنا تضحياتهم الكبرى أبدا. معا، سوف نحافظ على الالتزام المقدس الذي نحمله تجاه عائلاتهم، وسنسعى جاهدين لنكون جديرين بشرفهم وشجاعتهم، وسنواصل التزامهم بمكافحة الإرهاب»، مستدركاً بالقول: «لا شك لدينا أننا سنحاسب كل المسؤولين في الوقت وبالطريقة التي نختارها».

وقالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي إن واشنطن ستحاسب جميع المسؤولين عن الهجوم.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قوله إن الوزارة تحاول تحديد سبب فشل الدفاع الجوي في قاعدة «البرج 22» في اعتراض المسيرة.

وأضافت أن القوات الأمريكية في قاعدة «البرج 22» تقدم المشورة والمساعدة لنظرائها في الأردن.

ورغم إعلان واشنطن أن الموقع في الأردن، فإن السلطات في عمان، أكدت أن الهجوم لم يقع داخل الأردن بل استهدف قاعدة التنف في سوريا.

وحتى يوم الجمعة الماضي، كان هناك أكثر من 158 هجومًا على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا.