بلدية الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم منزله شرقي القدس المحتلة

فلسطين اليوم

أجبرت بلدية الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين، مواطنًا فلسطينيًا على هدم منزله "ذاتيًا" في قرية الزعيم، شرقي مدينة القدس المحتلة.

وقال المواطن عدنان درويش، إنه هدم منزله اليوم، بعد أن أمهلته بلدية الاحتلال مدة 24 ساعة لتنفيذ الأمر قبل أن تقوم بهدمه بآلياتها، وتغريمه بمبالغ مالية طائلة.

وأوضح درويش، أن 6 أفراد كانوا يقطنون في المنزل، الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع.مشيرا إلى أن هدم المنزل يأتي ضمن مخطط توسيع شارع استيطاني بين قريتي الزعيم والعيساوية.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت نحو 110 منازل بمدينة القدس خلال عام 2023 الماضي، فيما أجبرت أصحاب 130 منزلًا على هدمها ذاتيًا، وفقا لإحصائيات صادرة عن مؤسسات مقدسية.