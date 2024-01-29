الخارجية الإيرانية: وقف إطلاق النار في غزة سيمهد لعودة الهدوء بالمنطقة

فلسطين اليوم

قالت الخارجية الإيرانية: إن الاتهامات الموجهة لها لا أساس لها وهي مؤامرة لمن مصلحتهم في جر أمريكا لمعركة في المنطقة.

وجددت الخارجية الإيرانية في بيان اليوم الاثنين، تأكيدها على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضافت في بيانها: "نؤمن بأن وقف إطلاق النار في غزة سيمهد الطريق أمام عودة الهدوء إلى المنطقة"، مشددةً "حذرنا مرارا من خطورة توسيع دائرة الصراع بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة".

كما أكدت الخارجية الإيرانية بأن انتهاكات أمريكا للسيادة العراقية والسورية وهجماتها على اليمن أدت لتفاقم حالة عدم الاستقرار.

تأتي هذه التصريحات في إطار نفي طهران ضلوعها في هجوم بطائرة مسيّرة أودى بحياة 3 جنود أميركيين في الأردن.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن -في وقت سابق- مقتل 3 من عناصره وإصابة عشرات آخرين في هجوم بمسيرة على قاعدة بالأردن، واتهمت واشنطن مجموعات مسلحة مدعومة من إيران بالوقوف وراء هذا الهجوم وتوعدت بالرد عليه.