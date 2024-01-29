القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة تابعة للبحرية الأميركية في خليج عدن

فلسطين اليوم

قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، إنّ القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية أطلقت، مساء أمس الأحد، صاروخاً بحرياً مناسباً استهدف سفينة تابعة للبحرية الأميركية "lewis B puller" أثناء إبحارها في خليج عدن.

وأكد العميد سريع أنّ ذلك يأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، وضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني.

وأوضح أنّه من ضمن مهام هذه السفينة تقديم الدعم اللوجيستي للقوات الأميركية التي تشارك في شن العدوان على اليمن.

وأضاف العميد سريع أنّ عملية الاستهداف تأتي ضمن الإجراءات العسكرية التي تتخذها القوات المسلحة اليمنية دفاعاً عن اليمن العزيز وتأكيداً على قرار مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم.

وشدد على أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة "الإسرائيلية" أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.