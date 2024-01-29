المقاومة في لبنان تقصف ثكنة ‏"برانيت" بصواريخ "بركان" وتوقع إصابات

فلسطين اليوم

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، صباح اليوم الاثنين، ثكنة ‏"برانيت" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بصواريخ من نوع "بركان"، وأصابت الثكنة إصابةً مُباشرة ما أوقع جرحى لجنود "جيش" الاحتلال.

وتعتبر ثكنة ‏"برانيت" مركز قيادة فرقة الجليل 91 المسؤولة عن "الدفاع" مقابل كامل الحدود اللبنانية، كما أنّها تضمّ لوائين أساسيين هما اللواء 300، واللواء 769.

ووفق وسائل إعلام عبرية، أصيب جنديان إسرائيليان نتيجة ضربات من لبنان نحو "برانيت" في الجليل الغربي.