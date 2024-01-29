شهيدان وإصابتان بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في دورا جنوب الخليل

فلسطين اليوم

استُشهد شابان، وأُصيب اثنان آخران بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دورا جنوب الخليل.

وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد الشاب معتز اطبيش متأثرا بإصابته الخطيرة في الرأس، والشاب مهند إسماعيل الفسفوس (18 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا بتعزيزات عسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة 4 بالرصاص الحي استشهد منهم اثنان اطبيش والفسفوس.

كذلك أصيب العشرات بحالات اختناق بالغاز السام، وجرت معالجتهم ميدانيا.

وباستشهاد الفسفوس واطبيش من دورا، وثائر نعيم حمو من اليامون، والطفل راني ياسر خلف الشاعر من تقوع، يربفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 377.