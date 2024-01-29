الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية مخلفا عشرات الشهداء والإصابات

فلسطين اليوم

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 115 على التوالي، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى ودمارا كبيرا في القطاع.

وفي التفاصيل، شنت طائرات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، غارات على مختلف مناطق قطاع غزة، كذلك استهدفت المدنيين بعمليات قنص وإطلاق نار عشوائي وقصف مدفعي.

واستمر القصف المدفعي الإسرائيلي بشكل مكثف على حي الزيتون في مدينة غزة، وسمع دوي انفجارات في المدينة والمنطقة الوسطى تزامناً مع تحليق للطائرات الحربية في الأجواء.

وتجدد القصف المدفعي، صباح اليوم، على مناطق عدة من مدينة غزة ومنها حي الصبرة جنوبي المدينة، كما قصفت مدفعية الاحتلال غرب معسكر جباليا شمالي القطاع.

واستهدفت زوارق الاحتلال بعشرات القذائف شواطئ النصيرات والزهراء وسط القطاع.

وأكدت مصادر محلية استشهاد الإعلامي عصام اللولو وعدد من أفراد أسرته بينهم زوجته وابنه محمد وزوجته وابنته، جراء قصف الاحتلال منزلهم في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

و مساء أمس، استشهد 40 مواطناً جراء غارات الاحتلال على منازل وشقق سكنية في مدينة غزة ومخيم النصيرات.

وأوضحت مصادر محلية، أن 23 شهيداً ارتقوا في مجزرة ارتكبها الاحتلال بقصف منزل من عدة طوابق لعائلة "المطوي" غرب النصيرات وسط القطاع.

ونفذ الاحتلال أحزمة نارية تزامناً مع قصف مدفعي على مناطق مختلفة من مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة،محمود بصل، إن طيران الاحتلال استهدف شقة سكنية تعود لعائلة "الشرفا" في غزة، وانتشل من تحت الأنقاض 3 شهداء و6 إصابات.

وارتقى 6 شهداء وأصيب عدد آخر، جراء سلسلة غارات إسرائيلية على مدينة غزة، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطن وأصيب أكثر من 10 آخرين، مساء اليوم الأحد، داخل مدرسة ذكور الأمل المُحاصرة في منطقة حي الأمل غرب خانيونس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن النقطة الطبية التابعة له في مواصي خانيونس استقبلت 5 إصابات خطرة من مدرسة الأمل حيث يتواجد فيها آلاف النازحين.

وشنت قوات الاحتلال شنت سلسلة غارات على منطقة جنوب مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال في محور جنوب غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال عدة منازل في مخيم الشاطئ غرب غزة، في حين أطلقت زوارق الاحتلال نيران رشاشاتها اتجاه خيام النازحين بشاطئ مدينة رفح.

وانتشلت طواقم الاإنقاذ جثماني الشهيدين محمد أسامة محمد الهمص، وسميرة خليل حسين أبو نصيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو مصورة تكدس جثامين الشهداء في مستشفى ناصر بخانيونس، نتيجة الظروف الأمنية التي تحول دون دفنها.

ويوم أمس الاحد، ارتفعت حصيلة العدوان المستمر على قطاع غزة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، إلى 26 ألفًا و422 شهيدًا، بالإضافة لـ 65 ألفًا و87 إصابة.