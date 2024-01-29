قنابل "إسرائيل" على غزة تفوق القصف الروسي في أوكرانيا خلال عامين

فلسطين اليوم

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان -نقلا عن صحيفة عبرية- إن القنابل التي أسقطها "الجيش" الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 4 أشهر تفوق تلك التي استخدمتها روسيا في حربها على أوكرانيا على مدى عامين.

ونشر مدير المرصد رامي عبده تغريدة -على صفحته بموقع إكس- نقل فيها عن صحيفة عبرية أن التقديرات تشير إلى أن كمية القنابل التي استخدمها "الجيش" الإسرائيلي في غزة تفوق تلك التي استخدمها الزعيم الألماني السابق أدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 26 ألفا وإصابة ما يقرب من 65 ألفا آخرين.