اعتقالات ومداهمات خلال اقتحام مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين، حملات دهم واعتقال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تزامنا مع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين معززة بعشرات الآليات العسكرية، بينها 4 جرافات عسكرية من طراز D9، وانتشرت في العديد من الأحياء.

ونفذت جرافات الاحتلال عمليات هدم وتجريف واسعة للبنية التحتية، وممتلكات المواطنين وبسطات الباعة في وسط المدينة والحي الشرقي.

ودارت اشتباكات مسلحة تخللها تبادل كثيف لإطلاق النار، واستهدف مقاومون آليات الاحتلال بعدد من العبوات الناسفة محلية الصنع.

واعتقلت قوات الاحتلال المسعف جمال حكمت قنديل بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح في الحي الشرقي بجنين، كما اعتقلت والد الملاحق من الاحتلال نور الهصيص من منزله بواد عز الدين في المدينة، و5 آخرين.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي بلاطة وعسكر الجديد شرقي مدينة نابلس، وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين، تخللها تفجير عدد من العبوات الناسفة محلية الصنع.

ونفذت جرافات الاحتلال عملية تدمير للبنية التحتية في شارع المدارس بمخيم بلاطة، واعتقلت الشاب مجاهد مشايخ بعد مداهمة منزله وتفتيشه وتخريب محتوياته بمخيم عسكر الجديد.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، وانتشرت آلياتها في ميدان الشهداء وسط المدينة، بالتزامن مع اقتحام قوات راجلة لحارات الحبلة والشيخ مسلم بالبلدة القديمة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية بعدد من الآليات العسكرية والقوات الراجلة، وانتشرت في عدة أحياء، ودهمت العديد من المنازل، ونفذت عمليات تفتيش وتحطيم لمحتوياتها، واعتدت على سكانها، ما تسبب بإصابة شاب بجراح.

واعتقلت 3 مواطنين من عزون، وهم محمد طبيب، ومنتصر زماري، وإبراهيم سويدان.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد باسم صدقة بعد مداهمة منزله في بلدة نعلين غرب رام الله.

وطالت الاقتحامات مخيم عايدة شمال بيت لحم، حيث نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش للمنازل اعتقلت خلالها الشابين عبد الخالق أبو سرور ومحمد رامي حماد.