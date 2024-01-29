شهيد برصاص الاحتلال في بلدة اليامون

فلسطين اليوم

استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، في بلدة اليامون غرب جنين.

وقالت مصادر طبية، إن الشاب ثائر نعيم حمو (21 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في البطن، وذلك بعد محاولات حثيثة لإسعافه في مركز الهدف الطبي.

وعقب الإعلان عن استشهاد الشاب حمو، انطلقت مسيرة حاشدة في اليامون تندد بعمليه إعدامه، وبتواصل جرائم الاحتلال.

ودهمت قوات الاحتلال عدة منازل وفتشتها واعتدت على قاطنيها، وسط اندلاع مواجهات.