د.الهندي: أمريكا تتحمل مسؤولية أي تصعيد في المنطقة

فلسطين اليوم

أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، د.محمد الهندي، أن أمريكا تتحمل مسؤولية أي تصعيد في المنطقة لأنها شريك فيما يحدث في غزة.

وأضاف د.الهندي خلال لقاء تلفزيوني على قناة الجزيرة، أن الرد الأمريكي على مقتل عدد من جنودها سيكون محسوبا، مشدداً على أن الولايات المتحدة الأميركية ليس من مصلحتها انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية.

وأوضح نائب الأمين العام، أن وزير ما يسمى الأمن القومي للاحتلال أيتمار بن غفير يعبر عن شريحة كبيرة في المجتمع "الإسرائيلي" وعلى محكمة العدل الدولية محاكمته، مبيّناً أن بن غفير ووزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش لديهما برنامج لاستئصال الفلسطينيين ولا يؤمنون بحقوقهم.