قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيا من الضفة والحصيلة 6330 معتقلا

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد، (22) مواطناً فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة من قلقيلية، وطفل جريح من جنين، وأب وأبنائه الأربعة من الخليل.

وقالت "هيئة الأسرى والمحررين، و"نادي الاسير، في بيان اليوم الأحد، إن "عمليات الاعتقال تركزت على محافظات جنين، الخليل، نابلس، بيت لحم، رام الله، والقدس، وإلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة الأموال، والمركبات".

وأشار البيان إلى "ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، إلى نحو (6330)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".

وأكدت (الهيئة والنادي) أن "حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت كافة الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، وبشكل غير مسبوق".