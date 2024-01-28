حزب الله يستهدف مواقع للإحتلال وصواريخ دقيقة على موقع عسكري

فلسطين اليوم

قالت المقاومة الإسلامية اللبنانية في بيان إن مجاهديها استهدفوا ‌‌‌‌‌بعد ظهر يوم الأحد تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي شرقي موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية، كما استهدفت ‫المقاومة انتشارا لجنود العدو في ثكنة ‫راميم ومحيطها بالأسلحة الصاروخية، وأكدت تحقيقها إصابات مباشرة في الموقعين المذكورين.

وكشفت وسائل اعلام الاحتلال أن صواريخ دقيقة أطلقت من لبنان، وسقطت في منطقة عسكرية بكريات شمونة شمال فلسطين المحتلة، وأشارت إلى أن الصواريخ لم تسقط في المدينة.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطائرات الحربية المعادية، نفذت غارة على اطراف بلدة "مروحين، فيما نفذت مسيرة غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدات راميا وعيتا الشعب والقوزح، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي معاد على المنطقة نفسها، كما استهدفت غارة حربية أرضا زراعية في بلدة حولا، وغارة أخرى اطراف بلدة زبقين في منطقة العاصي، و اطراف مجدل زون، فيما استهدف القصف المدفعي المنازل وسط الضهيرة الفوقا واطراف بلدة شيحين وام التوت.