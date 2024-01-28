جيش الاحتلال يعلن سحب الكتيبة (7107) من غزة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب كتيبة "7107" من قطاع غزة، بعد أشهر من المشاركة في العدوان، وركز قواته في خانيونس جنوب القطاع.

وبحسب القناة /13/ العبرية، تعد هذه الكتيبة إحدى كتائب الهندسة القتالية التابعة لقوات الاحتياط، وقد شاركت في العدوان شمال قطاع غزة.

وجاء الإعلان عن سحبها تزامنا مع تقارير إسرائيلية تفيد باستعداد الجيش لتقليل عدد قواته في شمال القطاع.

وكانت قوات "النخبة" المعروفة بلواء "غولاني" قد انسحبت من قطاع غزة في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.