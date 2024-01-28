مقررة أممية: التوقف عن تمويل الأونروا يمثل عقوبة جماعية للفلسطينيين

فلسطين اليوم

أكّدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، في منشور لها على منصة "إكس" أنّ تعليق الدول لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، جاء في اليوم التالي لقرار محكمة العدل الدولية الذي ألمح إلى أنّ "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقالت ألبانيز إنّ الدول التي علقت تمويلها للوكالة الأممية "تعاقب ملايين الفلسطينيين في توقيت حساس"، متهمةً إياها بـ"انتهاك التزاماتها المتعلقة باتفاقية منع الإبادة الجماعية".