165 شهيدا و290 إصابة بالعدوان على غزة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 165 شهيدا و 290 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت الصحة في بيان صحفي، أن حصيلة العدوان ارتفعت إلى 26422 شهيدا و 65087 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي، مؤكدة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، وتمنع قوات الاحتلال وصول طواقم الاسعاف وفرق الدفاع المدني إليهم.