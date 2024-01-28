ارتفاع الحصيلة إلى 26422 شهيدا

165 شهيدا و290 إصابة بالعدوان على غزة خلال 24 ساعة

الساعة 10:41 ص|28 يناير 2024

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 165 شهيدا و 290  إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت الصحة في بيان صحفي، أن حصيلة العدوان  ارتفعت إلى 26422 شهيدا و 65087 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي، مؤكدة أن عددا من الضحايا  لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، وتمنع قوات الاحتلال وصول طواقم الاسعاف وفرق الدفاع المدني إليهم.

 