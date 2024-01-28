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165 شهيدا و290 إصابة بالعدوان على غزة خلال 24 ساعة
قالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 165 شهيدا و 290 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأعلنت الصحة في بيان صحفي، أن حصيلة العدوان ارتفعت إلى 26422 شهيدا و 65087 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي، مؤكدة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، وتمنع قوات الاحتلال وصول طواقم الاسعاف وفرق الدفاع المدني إليهم.