الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف قرى وبلدات في جنوب لبنان

فلسطين اليوم

تجددت فجر اليوم الأحد، الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي، على عدد من البلدات والقرى جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، بأن مسيرة إسرائيلية شنت فجرا غارة مستهدفة تعاونية يملكها المواطن بلال غيث لبيع المواد الغذائية تقع عند مثلث بلدتي طيرحرفا الجبين، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى، وتلف كمية كبيرة من محتويات التعاونية، فضلا عن تضرر المباني المجاورة.

وأضافت الوكالة أن الأطراف الغربية لبلدة طيرحرفا تتعرض منذ صباح اليوم، لقصف مدفعي متقطع.

وأطلقت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة وعلى جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي.

ويواصل الطيران الإسرائيلي الاستطلاعي التحليق فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى نهر الليطاني، والقرى الحدودية المتاخمة "للخط الازرق" في الجنوب.