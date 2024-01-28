استهداف قواعد "مخيم الركبان" و"الشدادي" و"التنف" الأميركية بالمسيّرات في سوريا

فلسطين اليوم

استهدف قصف قوات الاحتلال الأميركي في مخيم "الركبان" في الداخل السوري بالطيران المسير.

كذلك استهدف قصف آخر بالطائرات المسيرة القوات الأميركية في "الشدادي" داخل الأراضي السورية.

من جانبه، قال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنّ القاعدة الأميركية في التنف عند الحدود السورية العراقية الأردنية تعرضت للاستهداف، بأربع مسيرات.

وأمس، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدتي الاحتلال الأميركي، "كونيكو" و"القرية الخضراء"، بالعمق السوري، بالطائرات المسيرة.

وأكّدت المقاومة الإسلامية في العراق استمرارها في عملياتها في مواجهة الاحتلال الأميركي في المنطقة ورداً على المجازر الإسرائيلية في غزة.

وفي وقت سابق الجمعة، استهدفت المقاومة قاعدة "عين الأسد" الأميركية، في محافظة الأنبار، بواسطة المسيرات.