الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة

فلسطين اليوم

في اليوم الـ114 للعدوان على غزة، يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجازره، مخافا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا كبيرا في القطاع.

وفجر اليوم الأحد، استشهد عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال والمدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة في خان يونس ومناطق أخرى في جنوب وغرب مدينة غزة.

وأكدت مصادر طبية، استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، في قصف مدفعي استهدف منطقة حي الأمل بخان يونس.

كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على حي تل الهوى جنوبي غربي مدينة غزة، وعلى المناطق الغربية للمدينة، ما اسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء.

وقصفت مدفعية الاحتلال وطائراته مناطق في شمال قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن 30 شهيداً ما يزالون مجهولي الهوية في ثلاجة الموتى بمجمع ناصر الطبي، لم يتم التمكن من دفنهم، بينما الأهالي اضطروا إلى دفن 150 شهيداً في ساحة المجمع نتيجة حصار الاحتلال له.

وارتكب الاحتلال، بحسب الوزارة، ، 18 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 174 شهيدا، و310 جرحى، وذلك خلال الـ24 الساعة الماضية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 26257 شهيدا، و64797 جريحا.