قوات الاحتلال تعتقل مواطنين بينهم سيدة خلال أقتحامها الضفة الغربية

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الأحد، وشنت حملة اعتقالات طالت عددًا من المواطنين بينهم سيدة.

واعتقلت قوات الاحتلال السيدة زهرة خدرج، كما اعتقلت الأسير المحرر وسام باكير وذلك بعد مداهمة منزليهما بمدينة قلقيلية.

ونشرت قوات الاحتلال القناصة في عدة أماكن، وسط إطلاق لقنابل الصوت والرصاص، دون التبليغ عن وقوع إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة ومخيم جنين صباح اليوم، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة تركزت في حي الهدف ووادي برقين، ومحيط المخيم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى الجريح فارس محمد شلاميش (16 عامًا) بعد اقتحام منزل عائلته في برقين، وهو مصاب سابقًا بـ3 رصاصات باليد والكتف والصدر.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صهيب أبو الهيجا بعد اقتحام منزله بجنين، وهو نجل الأسير والقيادي في حماس مجدي أبو الهيجا.

وفي طوباس، اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة بين مقاومون وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة وقرية تياسير جنوبًا.

وقالت مصادر محلية إن المقاومين استهدفوا آليات الاحتلال بالعبوات محلية الصنع خلال اقتحام قرية تياسير، فيما تصدوا لقوات الاحتلال في طوباس بوابل من الرصاص الحي.

وفي السياق نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين زكريا وطه عرموش خلال اقتحام بلدة بيتونيا غرب رام الله، في حين اقتحمت بلدة بيت ريما قرب رام الله، ودهمت منزل المواطن عثمان العاصي وعاثت فيه خرابا.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ شرق الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم، واعتقلت المواطن عيسى طافش وأبنائه محمد وقصي وأحمد، وصادرت سيارتين للعائلة.

وفي ساعة متأخرة من الليلة الماضية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس، واعتقلت 6 شبان عرف منهم: مؤيد عديلي، وحسن الجاغوب، ومحمد خريوش.

عقب ذلك، اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في شوارع البلدة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي بشكل عشوائي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، دون التبليغ عن وقوع إصابات.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية سالم شرق نابلس، ودهمت عدة محلات تجارية وسط القرية وفتشت المواطنين المتواجدين فيها وهواتفهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية جنوب جنين، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة، خاضها مقاومون مع قوات الاحتلال المقتحمة.

وأفاد شهود عيان، أن مقاومين استهدفوا آليات الاحتلال بالعبوات والقنابل محلية الصنع، واشتبكوا مع جنود الاحتلال بالرصاص الحي.

وذكروا أن قوات الاحتلال دهمت عددًا من المنازل وفتشتها، كما اعتلت أسطح بعض البنايات المرتفعة بالبلدة.