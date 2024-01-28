مفوض عام "الأونروا": قرارات وقف تمويل الوكالة صادمة ويجب التراجع عنها

فلسطين اليوم

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، إن تعليق العديد من الدول تمويلها للوكالة أمر "صادم" ويهدد العمل الإنساني الجاري حاليا في المنطقة خاصة في غزة، داعيا هذه الدول إلى الرجوع عن قراراتها.

وأكد أنه لم يكن الفلسطينيون في قطاع غزة بحاجة إلى هذا العقاب الجماعي الإضافي.

وقال لازاريني في بيان، "إنه لأمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين" لا سيما في ضوء التدابير التي اتخذتها الوكالة الأممية، التي "يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة".

من جهته، قال وكيل الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إن سكان غزة يعانون من أهوال وحرمان لا يمكن تصوره، والوقت غير مناسب لخذلانهم.