المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل عملياتها ضد مواقع إسرائيلية شمال فلسطين المحتلة

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، بعد ظهر اليوم السبت، استهداف مقر ‏قيادة سرية في ثكنة زبدين بمزارع شبعا المحتلة بصاروخ “فلق 1″، والتجهيزات التجسسيّة في موقع البحري، بالإضافة إلى تجمع ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة “شوميرا” بالأسلحة المناسبة، مؤكدةً أنّها حققت إصابات مباشرة.

كما استهدفت قبل ذلك، قاعدة ‏خربة ماعر، و 3 تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي، الأول في محيط ثكنة “دوفيف”، والثاني في جنوب موقع العباد، والثالث في محيط موقع جل العلام بصواريخ “بركان”، وأكّدت أنّها حققت إصابات مباشرة.

وصاروخ “فلق 1″، يصل مداه إلى 10 كيلومترات، ووزن رأسه الحربي يبلغ 50 كيلوغراماً، ويمتلك إمكانية زيادة حجم الدّعم النّاري بشكل كبير، واستخدمته المقاومة عند استهدافها يوم الجمعة، ثكنة ‌”معاليه غولان” الإسرائيلية.

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بدوي صفارات الإنذار في الشمال والاشتباه بتسلل طائرة.