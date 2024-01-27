وسط محاصرته لمجمع ناصر الطبي.. الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في خان يونس

فلسطين اليوم

اضطر الأهالي في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، إلى دفن 150 شهيداً في ساحة مجمع ناصر الطبي، بسبب حصاره من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً لما أعلنه المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع، أشرف القدرة.

وأضاف القدرة أنّه لا يزال هناك 30 شهيداً مجهول الهوية في ثلاجة الموتى داخل المجمع.

واستُشهد فلسطينيون، مساء اليوم السبت، في إثر قصف طائرات الاحتلال مناطق متفرّقةً في خان يونس، حيث يواصل "جيش" الاحتلال نسف المنازل والمنشآت في منطقة البطن السمين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر 110 أيام، إلى ما يزيد على 26255، فيما فاق عدد الجرحى 64795.

وأفادت الوزارة بأنّ الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب 18 مجزرةً إضافيةً، مضيفةً أنّه يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى الجرحى والمصابين.