اقتحامات إسرائيلية مستمرة.. عدد معتقلي الضفة يرتفع

فلسطين اليوم

ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 20 فلسطينيًا خلال يومي الجمعة والسبت.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الحكومية، ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت ارتفعت "إلى نحو 6305، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".

وأضافت الهيئة والنادي أن "قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ صباح أمس وحتّى صباح اليوم السبت (20) مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون".

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات جنين ونابلس (شمال) ورام الله والقدس وأريحا (وسط) والخليل (جنوب).

ومنذ بدء إسرائيل عدوانها على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع من الاقتحامات والمداهمات لمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.