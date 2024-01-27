أولمرت لحكومة نتنياهو: أخطأتم حينما رفعتم سقف أهدافكم.. تتلاعبون بحياة الأسرى

فلسطين اليوم

شنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إيهود أولمرت، في مقابلة تلفزيونية مع "القناة الرابعة" الإسرائيلية، هجوماً عنيفاً على حكومة الحرب الحالية. حيث اعتبر أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لا يريد تنفيذ صفقةً لتحرير الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، وهذا ما يجعلنا، كما صرّح، "نلعب في حياة الأسرى".

وأشار أولمرت، إلى أنّ نتنياهو أخطأ حينما وضع هدفاً للحرب لا يمكن تحقيقه، واعتبر أنّ "كل الإنجازات التي يحققها الجيش لا تقترب من الهدف المعلن وهو التدمير التام لحركة حماس". واتّهم أولمرت، نتنياهو، بأنّ كل ما يسعى له، "هو الصراعات الداخلية، وإفقاد الثقة برئيس الأركان، والقيادة الأمنية لإسرائيل".

كما قال إيهود أولمرت في حواره، أن بنيامين نتنياهو قد جلب "الهمج إلى الكابينت، وهذا غير مسبوق"، في إشارة منه إلى أحزاب اليمين الديني في "إسرائيل"، حيث عاد وهاجم "وزير الأمن القومي"، إيتمار بن غفير قائلاً: "بن غفير هو عدو إسرائيل، وأعتقد أن هذه المجموعة (في إشارة لأحزاب اليمين الديني) تريد من الحرب في غزة أن تكون ممراً فقط للحرب التي يريدونها في الضفة".

وقال إنّ "على الحكومة الإسرائيلية أن تقرر وقف المعركة العسكرية في هذه المرحلة من أجل التمكين من إعادة الأسرى".