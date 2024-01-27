آلاف المستوطنين يطالبون بتنحية نتنياهو.. وعائلات الأسرى تتظاهر أمام منزله

فلسطين اليوم

تظاهر مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، في مستوطنتي "رحوفوت" و"تل أبيب"، داعين إلى إجراء انتخابات لـ"الكنيست"، وفقاً لما نقله موقع "والاه" الإسرائيلي.

ودعا المحتجّون في "تل أبيب" إلى تنحية رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وأغلقوا الطريق أمام حركة المرور، فيما تواجهوا مع الشرطة التي تحاول إخلاءهم، حسبما نقلت إذاعة "الجيش" الإسرائيلي.

تزامناً مع ذلك، نظّمت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة مظاهرةً خارج منزل نتنياهو في قيسارية، داعيةً إياه إلى "عدم تفويت فرصةٍ واحدة" لإعادة أبنائها.