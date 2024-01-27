الحوثي: على واشنطن وقف العدوان والحصار على غزة إذا أرادت الحفاظ على هيبتها وسفنها

فلسطين اليوم

أكّد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، اليوم السبت، أنّ على الولايات المتحدة الأميركية إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفك الحصار عنه، "إذا أرادت الحفاظ على هيبتها وسفنها".

أتى ذلك خلال وقفة قبلية مسلحة في مديرية نِهْم شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء دعماً لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وتأييداً لعمليات القوات المسلحة اليمنية في مناصرة غزة.

وقال الحوثي، خلال الوقفة القبلية،إنّ "كل الذين حشدتهم الولايات المتحدة، وكل المعارك التي أشرفت عليها، والطائرات والصواريخ التي قصفت بها اليمن، لم تثنه على الإطلاق عن مواجهتها باستمرار".

وشدّد على أنّ "الشعب اليمني لا يعرف المستحيل ولا الهزيمة ويزداد كل يوم قوة"، داعياً واشنطن إلى التوجه نحو وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية وفك الحصار عنهما.

وإذ أعلن أبناء وقبائل مديرية نِهْم الجهوزية الكاملة لخوض معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" إلى جانب القوات المسلحة اليمنية نصرةً للشعب الفلسطيني وللأقصى الشريف، فإنّ الحوثي شدّد على أهمية الجاهزية والاستعداد لـ"مواجهة أي تصعيد من جانب العدو".