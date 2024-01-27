"قيامة خان يونس"..سرايا القدس تباغت العدو!

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف جنود الاحتلال وآلياته في محاور التصدي للتقدم، جنوبي غربي مدينة خان يونس وغربيها، بوابل من قذائف "الهاون".

وغربي المدينة أيضاً، استهدفت سرايا القدس دبابة "ميركافا" وناقلة جند إسرائيليتين بقذائف الـ"R P G".

أما في وسط قطاع غزة، وتحديداً شرقي مخيم المغازي، فتمّ استهداف خط إمداد وسير آليات الاحتلال برشقة صاروخية وقذائف "الهاون".

وقصفت السرايا سديروت ونيرعام والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة برشقات صاروخية، ومحيط موقع أبو صفية بقذائف الهاون.

كما خاض مقاومو السرايا اشتباكات ضارية مع جنودالاحتلال وآلياته بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم غرب وجنوب مدينة خانيونس، ما أدى لإصابات في صفوف جيش الاحتلال بين قتيل وجريح.