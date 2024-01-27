"الأورومتوسطي": "إسرائيل" تستهدف الفلسطينيين خلال انتظارهم استلام المساعدات

فلسطين اليوم

أكّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنّ جيش الاحتلال يواصل قتل الفلسطينيين في أثناء انتظارهم استلام المساعدات جنوبي مدينة غزة، في وقتٍ تتفشى المجاعة شمالي القطاع، مُشيراً إلى أنّ ذلك يؤكّد الإصرار على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين في القطاع.

وأوضح المرصد، في بيانٍ توثيقي نشره، أنّ الكيان استخدم قذائف المدفعية لاستهداف مئات المدنيين الذين تجمعوا في طريق صلاح الدين، جنوبي شرقي مدينة غزة، في انتظار شاحنات للأمم المتحدة تحمل مساعدات محدودة، الأمر الذي أدى إلى عدد من الشهداء والجرحى.

وأشار إلى أن فرق المرصد الميدانية وثقت استمرار جنود الاحتلال في إطلاق قذائف مدفعية وأعيرة نارية واستخدام طائرات مُسيّرة في الاستهداف والقتل لمئات المدنيين الذين يتجمعون على رغم الخطر الشديد، أملاً في استلام حصص محدودة من المساعدات.

ولفت المرصد إلى أن الاحتلال لا يكتفي باستخدام التجويع، كأسلوب من أساليب الحرب ضد الفلسطينيين منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بل يواصل قتلهم واستهدافهم في أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات محدودة، بدأت تصل منذ نحو 10 أيام، في تكريس لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد المدنيين.