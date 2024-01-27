جيش من اللصوص... كما لو أنّ البلاد مُلكٌ لغائبين

فلسطين اليوم

لا تتوقف جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة، عند القصف وقتل الفلسطينيين وتهجيرهم، إنما يذهب أيضاً إلى ممارسة عمليات نهب ممنهجة على الممتلكات والقطع الأثرية، إلى جانب الأعضاء الحيوية للشهداء.

وثق جنود الاحتلال عمليات النهب التي أقدموا عليها، سواءً على الحواجز المُجهّزة لعبور النازحين من شمال القطاع إلى جنوبه (حاجز صلاح الدين)، أو بنهب المنازل التي تركها أصحابها أثناء القصف المباشر والمستمر على بيوتهم في كل مدن القطاع. في حين أشار مكتب الإعلام الحكومي، في بيان له، إلى أن جيش الاحتلال سرق ما تقدّر قيمته بـ25 مليون دولار من عملياته الجارية في غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول حتى اليوم.