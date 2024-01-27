18 مجزرة للاحتلال في قطاع غزة خلال 24 ساعة.. حصيلة الشهداء تتخطى 26 ألفاً

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، بأن الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب 18 مجزرة، راح ضحيتها 174 شهيداً و310 مصابين خلالالـ24 ساعة الماضية.

وفي بيان وزارة الصحة الذي يصادف اليوم الـ113 من العدوان الإسرائيلي على القطاع، ارتفع عدد شهداء العدوان إلى 26 ألفاً و257،والمصابين إلى 64 ألفاً و797 منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأضاف البيان، أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى الجرحى والمصابين.

ويوم أمس، أفاد الدفاع المدني في قطاع، بأن حياة آلاف النازحين الفلسطينيين مهددة بسبب البرد القارس والأمطار التي أغرقت خيامهم.