وزير خارجية إثيوبيا يستقيل من الحكومة والحزب الحاكم

فلسطين اليوم

أعلن نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، استقالته من منصبه الحكومي، ومن منصبه في حزب الازدهار الحاكمفي إثيوبيا، بعد أن شغل منصب نائب الرئيس، عدة أعوام، خلفاً لجيدو أندرا جياشو.

وتم انتخاب تمسجن طيرونا، المدير العام لوكالة الأمن القومي الإثيوبي، وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، نائباً لرئيس حزب الازدهار، خلفاً لدمقي مكونن.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد الحزب الحاكم في إثيوبيا، بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد، لإجراء تعديلات جوهرية في الحكومة وقادةالحزب.

وتأتي الاستقالة في ظل حالة من التوتر الشديد، التي تحكم العلاقة بين إثيوبيا وكل من الصومال ومصر، على خلفية توقيع الأولى اتفاقًا مع"أرض الصومال" يوفر لها منفذاً بحرياً، وهو ما أدى إلى استقالة وزير دفاع "أرض الصومال"، على الاتفاقية. كما عدّ الصومال هذاالاتفاق اعتداءً على سيادته، وأعلنت مصر دعمها مقديشو في هذه الأزمة.