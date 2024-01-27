إردوغان يدعو "إسرائيل" إلى الإصغاء إلى صوت المجتمع الدولي ووقف مجازرها في غزة

فلسطين اليوم

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي، إلى "الإصغاء إلى صوت المجتمع الدولي والمؤسسات الدوليةووقف هجماته ومجازره في غزة على الفور".

أتى ذلك بعدما طالبت محكمة العدل الدولية، أمس، "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، فيقرار وصفه الرئيس التركي بأنّه بمثابة صدى لشعار "العالم أكبر من خمسة"، في إشارةٍ إلى تولي خمس دول فقط إدارة العالم (أعضاءمجلس الأمن الدائمون)، بحيث إنّها هي من تتخذ بشكل فردي القرارات التي من شأنها التأثير على مصير العالم بأسره.

وبعد قرار محكمة العدل الدولية، أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي، أنّ المجلس سيعقد اجتماعًا طارئًا، يوم الأربعاء المقبل، بطلب منالجزائر، "بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم المحكمة في ما يخص الإجراءات الموقتة المفروضة على إسرائيل"، وفق ما ذكرت وزارة الخارجيةالجزائرية.

ووجّه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الجمعة، تعليمات إلى البعثة الدائمة لبلاده لدى الأمم المتحدة، تقضي بطلب عقد اجتماعٍلمجلس الأمن الدولي في أقرب وقتٍ ممكن، من أجل تفعيل قرار محكمة العدل الدولية.

ورأت الجزائر أنّ قرار المحكمة بشأن القضية، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، "يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات منالعقاب، والتي استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي طويلاً، ليطلق العنان لقمعه الشعب الفلسطيني وكل حقوقه المشروعة".

بدوره، أكّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أنّ صدور قرار موقت من جانب محكمة العدل الدولية والرد الإسرائيلي العدائيعليه، يعكس حقيقة أنّ"أساس هذا الكيان مبني على العنف والتمييز".

وأضاف، اليوم السبت، في منشور له في منصة "إكس"، أنّ القرار يعكس أيضاً استغلال الولايات المتحدة الآليات القضائية الدولية.