خلال اتصال هاتفي.. وزيرا خارجية إيران وقطر يؤكدان ضرورة وقف الحرب على غزة

فلسطين اليوم

بحث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آلثاني، آخر المستجدات الإقليمية، وتطورات العدوان على غزة، إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الوزيران ضرورة وقف الحرب على غزة.

وفي سياق آخر، أشار آل ثاني، إلى أنّ الدوحة وواشنطن، "ملتزمتان بتنفيذ اتفاق الإفراج عن أموال إيران عبر قطر، والأمور تمضي وفقاًللاتفاق المبرم بين البنوك المركزية للبلدين".

وكانت واشطن، قد أصدرت استثناءً، في أيلول/سبتمبر من العام الفائت، للسماح بنقل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمَّدة، منكوريا الجنوبية إلى قطر، ضمن إطار اتفاق لتبادل السجناء بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.