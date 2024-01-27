بالطيران المسيّر.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة "عين الأسد" الأميركية

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم السبت، استهداف مجاهديها قاعدة "عين الأسد" الأميركية المحتلة غربي العراق بالطيران المسيّر.

وفجر اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدتي "كونيكو" و"القرية الخضراء" الأميركيتين، في العمق السوري،بالطائرات المسيّرة، لتُعبد استهداف "كونيكو" برشقة صاروخية.

وتواصل المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها القواعد الأميركية في كل من سوريا والعراق، متوعّدةً بالاستمرار في عملياتها ضدّ قواتالاحتلال الأميركي في البلدين، نظراً للدور الرئيسي لواشنطن في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفيما تواصل المقاومة العراقية استهدافاتها ضدّ القوات الأميركية غير الشرعية، أقرّت وزارة الدفاع الأميركية بإصابة نحو 70 من جنودهافي البلدين، قبل أيام.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت حركة النجباء العراقية مواصلتها العمليات العسكرية في المنطقة، رداً على العدوان الأميركي- الإسرائيلي علىقطاع غزة، مشدّدةً على أنّ المقاومة تمتلك المقاومة رؤيةً متكاملةً للوجود الأميركي في العراق بكل أنواعه، ورؤيةً واضحةً لاستقلال البلادوتحريرها من التبعية الأميركية.

ولا تقتصر استهدافات المقاومة الإسلامية في العراق على الأهداف الأميركية، بل طالت أخرى إسرائيليةً أيضاً. وفي هذا الإطار، أكد أمينعام كتائب سيد الشهداء في العراق، أبو آلاء الولائي، دخول المرحلة الثانية من عمليات المقاومة، وهي "تضمن إطباق الحصار على الملاحةالبحرية الإسرائيلية في البحر المتوسط، وإخراج موانئ الكيان عن الخدمة".